Galleria Vittorio Emanuele, sui tetti attraverso la Highline aperta nel 2015

Milano, 8 agosto 2023 – Sopra la Galleria Vittorio Emanuele II esiste una serie di percorsi pedonali che, in era pre-Covid, è stata sfruttata anche ai fini turistici per avere un punto di vista spettacolare dello skyline delle guglie del Duomo, con la celebra Madonnina, della piazza e dell’intera Milano, a seconda delle condizioni metereologiche.

In realtà si tratta di una serie di camminamenti preesistenti sin dalla costruzione della struttura architettonica, per consentirne la manutenzione. Sono quindi stati ristrutturati per la fruizione pubblica e resi fruibili a tutti.

5 foto Tre writers la notte scorsa, in una piazza Duomo ancora piena di gente, hanno imbrattato la facciata del 'salotto' di Milano

Il percorso è lungo 550 metri e si trova a 47 metri d’altezza: il camminamento corre intorno alla copertura in vetro e ferro della galleria e alla cupola centrale.

L’accesso alla Highline

L’accesso della passerella Highline Galleria Milano è situato in via Silvio Pellico 2, nel porticato a fianco del Duomo, al quarto piano del palazzo di sei denominato Duomo 21 dove si trovano ristoranti con terrazza: per arrivare sui tetti è necessario prendere uno dei due ascensori panoramici. Lungo la passerella sono collocati dei pannelli informativi con la storia di Duomo e Teatro alla Scala.

La Highline aperta in occasione di Expo 2015

La Galleria Vittorio intitolata al re Vittorio Emanuele II venne progettata nel 1861 e costruita da Giuseppe Mengoni tra il 1865 e il 1877 ed è considerata uno dei più antichi centri commerciali del mondo e un simbolo indiscusso di Milano. Collega piazza Duomo e piazza della Scala. Vi sono presenti eleganti ristoranti, bar e negozi di pregio delle più elevate marche di moda e abbigliamento.

La Highline, sulle pedane in ferro utilizzate per la manutenzione, venne invece inaugurata nel 2015 quando Milano ospitò l’Esposizione Universale: per l’occasione venne aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21, con numerosi eventi sui tetti, con le visite guidate.

Lo sfregio dei vandali

Ieri sera lo sfregio compiuto da alcuni writers sul frontespizio d’accesso della Galleria da piazza Duomo: in orario serale, ma mentre c’erano ancora a passeggio milanesi e turisti, alcuni vandali sono saliti sopra l’arco, verosimilmente attraverso i cammminamenti, e hanno imbrattato il muro con disegni e scritte.