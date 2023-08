Milano, i raid dei writer in Galleria: così salgono sui tetti (senza controlli)

Milano, 8 agosto 2023 – Piazza Duomo immortalata dall'alto, incorniciata dall'arco della Galleria. Sagome in cima alle scale; volto (rigorosamente coperto) a favore dello smartphone e bomboletta spray in mano. Ecco come i writer riescono a espugnare il cuore della città, indisturbati, addentrandosi nei cunicoli e salendo rampe che portano fino ai tetti della Galleria. Senza che nessuno li fermi e senza alcun allarme. Tutto documentato con filmati e foto che poi vengono postati sui social, Instagram in testa, per mostrare le imprese.

L'imbrattamento di questa notte ad opera di tre vandali rimasti ignoti è solo l'ultima azione, più eclatante, culminata con uno sfregio a colpi di vernice. Ma le incursioni di svariati graffitari non sono una rarità a guardare le immagini e i filmati pubblicati negli ultimi mesi. Fabiola Minoletti del Coordinamento Comitati Milanesi, che segue il fenomeno, aveva segnato già in primavera una serie di video comparsi in rete, che mostrano gli accessi di giovani fino alla cima della Galleria passando dai tetti.