San Donato (Milanese), 7 aprile 2018 - E' stato domato l'incendio a San Donato Milanese. A comunicarlo è quanto la Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco su Twitter. Nel rogo ha perso la vita un pompiere, travolto da una parte del tetto di un capannone andato a fuoco. "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il vigile volontario che ha perso la vita ieri sera durante le operazioni di soccorso", prosegue il tweet dei vigili del fuoco.

#7apr, domato l’incendio a #SanDonatoMilanese, in corso le ultime operazioni per il completo spegnimento. Il Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il vigile volontario che ha perso la vita ieri sera durante le operazioni di soccorso pic.twitter.com/JK2bywnGpM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 aprile 2018

Il vigile del fuoco volontario è rimasto schiacciato da una trave mentre cercava di domare un incendio all’interno di un capannone industriale. Inutili i tentativi di soccorso dei colleghi, è morto soffocato sotto le macerie. La Vigna, è uno dei vigili del fuoco volontari che ieri notte è uscito in emergenza insieme alla squadra di Pieve Emanuele. L'incendio è scoppiato intorno alle 21 nel magazzino di una ditta specializzata in vendita di detersivi e prodotti professionali per la pulizia. Le cause del rogo ancora tutte da accertare. I vigili del fuoco sono arrivati con diverse autobotti da tutto il territorio, coordinate dalla centrale operativa di Milano. Durante le operazioni di spegnimento è accaduta l'imprevedibile tragedia.

Un altro pompiere è rimasto ferito, è il 51enne Luca Protopapa, anche lui assegnato al comando operativo di Pieve Emanuele. Il capannone è stato completamente avvolto dalle fiamme e il rogo ha continuato a bruciare materiale per ore. È stato difficile per i colleghi di La Vigna lavorare dove uno di loro è rimasto coinvolto in un evento così tragico. Un terribile colpo per gli uomini della squadra, molti di loro si sono subito recati in ospedale dal collega mentre ancora piangevano la vittima. Mentre le dinamiche del rogo saranno al vaglio degli inquirenti, restano lo choc e l’incredulità per quanto accaduto.

Cordoglio anche da parte del sindacato Fns Cisl Milano Fabrizio Ciuffini: "Sono passati pochi giorni dai tragici fatti di Catania ed i vigili del fuoco tornano a piangere per un grave lutto che li colpisce, non è questo il momento per parlare di altro se non dei gravi problemi di sicurezza sul lavoro che chi opera, come i Colleghi del Corpo nazionale vigili del fuoco, affrontano quale loro quotidianità. Esprimiamo ancora una volta la nostra vicinanza alla Famiglia di Pinuccio, uno di Noi" ha scritto Ciuffini. Anche il sindacato Conapo si stringe alla famiglia della vittima: "Un altro angelo del fuoco è volato in cielo".