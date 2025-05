Milan-Monza, la Curva Sud annuncia una dura contestazione: cosa faranno gli ultrà

Milano, 21 maggio 2025 – Tempi difficili per il Milan, che si prepara a concludere una stagione in cui l’unica soddisfazione è arrivata dal successo in Supercoppa nella finale vinta in rimonta sui cugini dell’Inter.

Il resto è una debacle su tutti i fronti certificata dall’ormai certezza di non centrare nemmeno l’obiettivo minimo dell’Europa, ultima amarezza di una stagione davvero fallimentare. I grandi punti interrogativi sul fronte tecnico – quando si concluderà la caccia al nuovo direttore sportivo e chi sarà il nuovo allenatore del dopo Conceição - sono altri fattori che contribuiscono a destabilizzare l’ambiente.

Spalti vuoti e striscione di protesta per Milan-Como del 15 marzo 2025

Sul fronte tifosi la tensione è altissima già da tempo e la frattura con la società ormai sembra insanabile tanto che la Curva Sud del Milan annuncia una grande contestazione prima dell'ultima partita di campionato di sabato sera a San Siro contro il Monza. Sembra un destino baro che l’ultima partita dei rossoneri coincida proprio con la sfida casalinga contro il Monza dell’ex Galliani, pure lui costretto a fare i conti con un’annata di amarezze culminata con la retrocessione in Serie B.

Il comunicato

Con una storia sui social, gli ultras chiamano a rapporto i tifosi rossoneri alle 17 a Casa Milan chiedendo una presenza massiccia.

“Da Casa Milan ci sposteremo tutti allo stadio dove entreremo per il primo quarto d'ora - spiega la Curva Sud -, facendo sentire anche dentro San Siro le nostre ragioni, per poi abbandonarli, lasciandoli soli con la loro vergogna.

Con la civiltà e la correttezza che ci contraddistinguono da sempre e nel rispetto del pensiero di tutti, sabato sarà fondamentale la presenza massiccia in entrambe le iniziative, per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile da parte di tutto il popolo rossonero”.

Lo striscione affisso di fronte a Casa Milan

I precedenti

Non è la prima volta che la Curva rossonera organizza momenti di contestazione. Era accaduto ad esempio in occasione della partita casalinga contro il Como quando gli ultrà avevano lasciato il settore vuoto con un unico inequivocabile striscione di protesta: “Solo per la maglia”.

Qualche settimana prima la contestazione si era allargata anche al di fuori degli stadi quando gli ultrà avevano appeso uno striscione in via Aldo Rossi, proprio davanti a Casa Milan. Anche in quel caso il messaggio era stato chiaro: “Andatevene tutti: indegni”.