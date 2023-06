Via Pomposa, incendio nelle case Aler: condomini bloccati in ascensore

Milano, 1 giugno 2023 - Momenti di paura questa mattina, intorno alle 11,30 a Milano, per un incendio divampato in uno stabile Aler. Le fiamme sarebbero partite da un balcone, al quarto piano di uno stabile in via Pomposa, e si sarebbero poi propagate all’abitazione. A causa delle fiamme l'ascensore si è bloccato e alcuni residenti sono rimasti chiusi all’interno. Per liberarli si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche spento il rogo evitando che le fiamme potessero propagarsi alle abitazioni e alle parti comuni dell’edificio.

Sul luogo sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale per gestire la fase d'emergenza. Non è stato invece necessario l'intervento dei soccorritori del 118, intervenuti con automedica e ambulanza in via precauzionale. Non si sono registrati feriti né intossicati ma solo danni all’immobile.