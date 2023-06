Magenta, nelle case Aler di via Manin crolla un ballatoio: puntellate le parti critiche

Cedimento alle case Aler di via Manin. Senza feriti, ma si è reso necessario un intervento immediato. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Tenti è stato avvisato l’altra sera di quel che era successo alle case Aler del quartiere Nord e si è recato sul posto con l’ingegner Alberto Lanati, dirigente del Settore tecnico. Il cedimento era avvenuto su un ballatoio, che è stato messo in sicurezza.

“Abbiamo subito individuato vie alternative per accedere alle abitazioni – spiega il vicesindaco – quindi è cominciato il sopralluogo su tutta la struttura". Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’Ufficio tecnico ha ispezionato l’area cercando altri eventuali problemi.

“Sono stati delimitati quegli spazi che, a livello visivo, presentavano criticità per possibili distacchi. Abbiamo avvertito il tecnico e il responsabile reperibile di Aler che sono arrivati in via Manin". A quel punto il cantiere è stato preso in carico da Aler, che ha proceduto al puntellamento delle parti critiche e al monitoraggio dei ballatoi. "Siamo in attesa dell’avvio dei lavori e, ancor prima, di una relazione da parte di Aler – conclude Tenti – che dimostri la sicurezza e le condizioni di staticità dei ballatoi".

I prossimi lavori in città riguarderanno la scuola di Pontevecchio e il rinnovo del Parco del Crocione con un finanziamento regionale. C’è attesa anche per l’attraversamento di via Gioberti verso il cimitero, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento dei marciapiedi di via Pusterla. Altri centomila euro verranno destinati proprio al cimitero per la manutenzione e la realizzazione di nuovi loculi. Partita da qualche giorno, infine, la manutenzione delle fontane.