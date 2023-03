Via Montegani, anche Sgarbi contro la rimozione del pavè: le ruspe però non si fermano

Milano, ruspe al lavoro in via Montegani per rimuovere il pavè

"Non toccate il pavè allo Stadera" La battaglia degli irriducibili alla vigilia dei lavori in strada

Milano – Continua a far discutere il pavè di via Montegani: dopo le proteste dei cittadini è arrivata anche la critica del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. La presa di posizione dell’esponente del governo sembra però arrivare fuori tempo massimo, visto che lo smantellamento della pavimentazione risalente al 1926 è iniziato il 18 marzo.

Le parole di Sgarbi

“Sulla rimozione dei masselli storici del 1926 di via Montegani, aspetto di vedere la documentazione che non ho ancora visto. Ma sicuramente sarà una cosa sbagliata come il 90% delle cose fatte per rinnovare. Mandatemi il video e la documentazione e poi cerco di intervenire”. Così Vittorio Sgarbi è intervenuto sui 9mila metri quadrati di masselli rimossi per essere sostituiti dall’asfalto suscitando le proteste e le manifestazioni di comitati di cittadini.

Il comitato e il progetto

Giovedì scorso il comitato "No Asfalto", che ha raccolto 1.700 firme contro la rimozione del pavè, aveva organizzato un flash mob contro i lavori, che però non ha fermato le ruspe. Il progetto prevede la sostituzione dei binari, degli scambi dei tram e appunto del manto stradale. Per questi lavori la linea del tram 3 sarà interrotta tra il capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso.