I lavori al pavè “cancellano” il tram 3 per cinque mesi: proteste allo Stadera

Un tram della linea 3 mentre transita in via Montegani diretto a Gratosoglio

Milano, 13 marzo 2023 – Addio al tram della linea 3, almeno per cinque mesi, dal capolinea Duomo a piazza Abbiategrasso e viceversa. I lavori di sostituzioni dei binari e degli scambi dei tram in via Montegani e la contemporanea rimozione dei masselli di pavè dalla strada al centro del quartiere Stadera, periferia sud della città, comporterà una rivoluzione sul fronte della mobilità pubblica e della viabilità della zona.

Atm annuncia che da venerdì i tram della linea 3 – la linea che collega Gratosoglio al cuore della città passando, dopo via Montegani, da via Meda, corso San Gottardo, corso di Porta Ticinese e via Torino – non saranno più servizio fino al 31 agosto da piazza Abbiategrasso al capolinea Duomo. Il tram 3, invece, continuerà a funzionare da piazza Abbiategrasso (nuovo e temporaneo capolinea nord della linea) fino a Gratosoglio.

La modifica delle linee del trasporto pubblico e della viabilità di via Montegani sarà divisa in due fasi. Da venerdì prossimo al 16 giugno lo stop della linea tranviaria 3 coinciderà con le seguenti linee alternative indicate da Atm: il tram 15 tra piazza Duomo e Porta Lodovica; il bus B3 tra Porta Lodovica a piazza Abbiategrasso; il tram 15 o la M1 cambiando a Cadorna per la M2 tra capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso.

La seconda fase delle modifiche del trasporto pubblico e della viabilità stradale partirà dal 17 giugno e si concluderà il 31 agosto. Resta confermato lo stop del tram 3 dal capolinea Duomo a piazza Abbiategrasso, ma cambiano le linee alternative, perché i cantieri programmati in quel periodo non consentiranno il passaggio dei bus. Le linee alternative, dunque, si riducono a due opzioni: il tram 15 oppure l’utilizzo della M1 da Duomo con cambio a Cadorna per raggiungere piazza Abbiategrasso. I residenti e i commercianti dello Stadera stanno già protestando per lo stop del tram 3.

La sostituzione dei binari, degli scambi dei tram e del manto stradale (ma, in queste strade, la sostituzione dell’asfalto, non dei masselli del pavè) provocherà anche una modifica del tragitto della linea tranviaria 9, in questo caso, però, non è una questione di giorni, ma tutto ciò avverrà a luglio per la precisione dal 28 luglio al 31 agosto. I tram saranno sostituiti con il bus B9 tra Porta Lodovica e Porta Genova, mentre continueranno a fare normale servizio tra il capolinea della Stazione Centrale e Porta Lodovica.