"Salvare il pavè storico" Oggi i lavori

Agguerriti fino all’ultimo per "salvare il nostro pavè", a poche ore dalla partenza dei lavori in via Montegani per sostituire i binari del tram, intervento che porterà con sé anche la rimozione dei masselli di pietra e la posa di asfalto. "Ma quelle pietre sono un pezzo dell’identità del quartiere, qui dal 1926. E devono restare", il punto di vista dei cittadini che ieri sera hanno dato vita a un flash mob con animazioni lungo la via. "Chiediamo di conservare il pavè come avviene altrove. Storico, resistente, ecologico, bello, economico, sicuro. Va sistemato. Mentre l’asfalto inquina e creerebbe un’isola di calore di 9mila metri quadri". Contestano le ragioni del Comune. "Sarà utilizzata una nuova modalità di intervento – la spiegazione di Palazzo Marino – sperimentata a Milano negli ultimi dieci anni. Ci sarà una struttura con pavimento flottante che riduce le vibrazioni e i rumori (al passaggio dei tram, ndr), modalità non compatibile con il pavè: le lastre non supportate da una base non rigida si romperebbero". Gli interventi “vecchio stile“ oggi resistono "solo in aree senza traffico di mezzi pesanti". Asfalto anche per "la sicurezza, visto che la probabilità di incidenti aumenta con il pavè". E "il costo: quello della manutenzione è mediamente superiore di cinque volte rispetto a quello di una strada asfaltata". "Eppure – ribatte la delegazione di cittadini – in altre vie è stato conservato. Noi continueremo a batterci per tenerlo e avere una manutenzione adeguata". Oggi, intanto, via ai cantieri per la sostituzione di binari e scambi. Fino al 31 agosto, i tram della linea 3 non passeranno più tra piazza Abbiategrasso e piazza Duomo.

M.V.