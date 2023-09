Incidente a Vermezzo con Zelo, donna investita e uccisa da un’auto in via Piave

Milano, 22 settembre 2023 – Un altro tragico incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 7, a Vermezzo con Zelo, nel Milanese: una donna di 68 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via Piave.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando sarebbe stata travolta da una macchina.

I soccorsi

Il guidatore della vettura è subito sceso a prestare soccorso alla 68enne. Immediato anche l’intervento del 118, che è arrivato con un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per la signora non c'è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo.

I rilievi

Sul posto anche i carabinieri di Abbiategrasso che si stanno occupando di tutti i rilievi del caso e di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ennesimo incidente

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo fatto di sangue che vede vittima un pedone. Soltanto nella città di Milano da gennaio a oggi sono infatti morte otto persone. Oltre a cinque ciclisti uccisi.

Il 9 febbraio scorso è morta la novantacinquenne Angela Bisceglia, che, appena uscita dal palazzo in cui viveva in via Valassina, è stata investita da un furgone che stava facendo retromarcia sul marciapiedi; anche in quel caso, non c’è stato nulla da fare per l’anziana. Meno di un mese dopo, il 7 marzo, è toccato a Federico Cafarella: il 25enne ha perso la vita travolto da un bus dell'Atm mentre attraversava la strada in via Arici.

Il 15 luglio, in viale Fulvio Testi, una moto ha investito il 75enne Luciano Avigliano, deceduto praticamente sul colpo. L’1 agosto, invece, ha perso la vita Karl Nasr, 18enne libanese in vacanza in città con i genitori, schiacciato contro un palo da una supercar in viale Umbria. Vesro fine mese, il 28 agosto, l'89enne Nicola Zezza è morto dopo lo scontro con un taxi in via Pecorari.

L’8 settembre ha perso la vita una 77enne, finita sotto un'auto che si è ribaltata dopo uno scontro con un altra macchina, all’angolo tra via Inganni e via Lorenteggio. Il 17 settembre è toccato al 28enne Vassil Facchetti: il giovane è stato investito da una Mercedes in viale Jenner dopo una serata in discoteca con gli amici. Il guidatore, un 30enne, era scappato e aveva finto il furto dell’auto. Ma circa 16 ore si è consegnato alle forze dell’ordine e ha ammesso quanto accaduto. Il giorno dopo, in via Trasimeno, la 75enne Nina Pansini è stata uccisa da un camion dell'Amsa.