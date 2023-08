Karl Nasr, chi era il 18enne morto nell’incidente di viale Umbria a Milano

Milano, 2 agosto 2023 – Karl Nasr era diventato maggiorenne poco più di un mese fa, il 25 giugno. Era nato in Libano nel 2005 e aveva anche passaporto canadese. A Milano era di casa, come i genitori di 52 e 57 anni, che ieri pomeriggio si sono sentiti male quando l'Audi RS7 in una tragica carambola lo ha travolto all'angolo tra viale Umbria e via Colletta, schiacciandolo contro il palo del semaforo e non lasciandogli scampo.

Incidente in viale Umbria, auto investe e uccide pedone

In città venivano spesso papà, mamma e figlio e parlano fluentemente l'italiano, hanno raccontato ieri ai vigili due amici di famiglia, arrivati sul posto due ore dopo l'incidente per capire cosa fosse successo: la donna della coppia ha pure detto a un agente che in mattinata aveva consigliato loro di andare a visitare il Museo della Scienza e della Tecnologia.

Purtroppo la vita di Karl si è fermata a quel maledetto incrocio a due passi da piazzale Lodi: le sue condizioni erano già gravissime quando è stato trasportato d'urgenza al Niguarda; i medici hanno provato a salvargli la vita con un intervento chirurgico, ma nella notte il diciottenne è morto. Ora i vigili stanno indagando per cercare di ricostruire con esattezza chi sia il responsabile dell'ennesima vittima della strada.