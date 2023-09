Un’altra carambola letale Morta come il giovane Karl anche la pensionata travolta in via Inganni

di Nicola Palma

MILANO

Non ce l’ha fatta. La settantasettenne investita venerdì pomeriggio all’angolo tra via Inganni e via Lorenteggio è morta qualche ora dopo il ricovero all’Humanitas di Rozzano per le gravissime ferite riportate nell’incidente. Un incidente a cui la donna, che si trovava in compagnia di un ottantaquattrenne, ha assistito impotente: l’auto le è piombata addosso senza darle alcuna possibilità di salvarsi.

L’impatto tra una Chevrolet grigia con due settantasettenni a bordo e una Seat Leon con due ragazzi rimasti illesi è avvenuto all’incrocio: gli agenti della polizia locale stanno indagando per capire se una delle macchine abbia bruciato il rosso o se entrambi i veicoli avessero il verde (percorrendo via Lorenteggio in direzioni opposte) e uno dei due abbia effettuato una svolta a sinistra all’angolo con via Inganni tagliando la strada all’altro che arrivava per proseguire dritto. Fatto sta che dopo lo schianto la Chevrolet si è ribaltata sulla fiancata sinistra, finendo la sua corsa vicino allo spartitraffico centrale, nel punto in cui i due pensionati stavano aspettando di attraversare la strada sulle strisce pedonali.

Entrambi sono stati investiti, ma la donna ha riportato le conseguenze peggiori, poi rivelatesi letali. L’uomo è stato ricoverato al Policlinico, a sua volta in prognosi riservata; meno preoccupante il quadro clinico dei due settantasettenni che si trovavano sulla Chevrolet. L’incidente di via Inganni ha avuto una dinamica sinistramente simile a quello di viale Umbria del primo agosto. In quell’occasione, la conducente di una Renault Captur aveva effettuato un’inversione a U vietata dal controviale in direzione piazzale Lodi verso quello che porta a Dateo, attraversando la corsia preferenziale e svoltando ancora a sinistra. Nella parte finale della manovra, aveva di fatto tagliato la strada a un’Audi RS7 che arrivava col verde da piazzale Lodi: l’impatto, violentissimo, aveva spinto la super car contro il marciapiedi opposto di via Colletta, addosso a Karl Nasr, diciottenne nativo di Beirut e con doppia cittadinanza libanese e canadese, che stava aspettando il verde per attraversare la strada insieme ai genitori. Il ragazzo era rimasto schiacciato tra un palo e la parte anteriore della RS7: soccorso dai sanitari di Areu, era morto in serata.

In quel caso, la Procura aveva indagato entrambi i conducenti, ipotizzando che l’omicidio stradale di Nasr fosse stato generato dalla "cooperazione colposa" della manovra vietata della Renault e dall’alta velocità dell’Audi. Uno schema che potrebbe essere replicato pure nel caso di Inganni-Lorenteggio, in vista dell’autopsia sul cadavere della settantasettenne: oltre che sulla dinamica e sulla responsabilità dell’impatto che ha innescato la carambola letale, i ghisa si concentreranno pure sulla velocità a cui stavano viaggiando la Chevrolet e la Leon, anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.