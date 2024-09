Maltempo e allagamenti, l’assessore Granelli in pressing sulla Regione: “Finire le vasche di Lentate e Senago”

Milano, 8 settembre 2024 – Puntuale, insieme alle piogge torrenziali, a cui ormai stiamo facendo il callo, si rinfocola il duello fra Comune di Milano e Regione Lombardia sulle misure da mettere in campo per evitare allagamenti, danni e disagi vari.

Allagamenti nelle strade di Milano 5 settembre

La voce dell’assessore

Torna sull’argomento – e sui danni provocati dal temporale del 5 settembre – l’assessore comunale alla Protezione civile Marco Granelli, in un lungo post sul suo profilo Facebook, sottolineando differenze rispetto ad altre analoghe emergenze. “Qualcuno giovedì in strada a Niguarda diceva e qualcuno scriveva sui giornali: 'Seveso, non è cambiato niente in 50 anni'. Capisco, ma non è così: da 12 ore a 2 di esondazione all'anno, e se la Regione Lombardia accelerasse i lavori e finalmente finisse le vasche di Senago e Lentate, come ha fatto Milano, saremmo a posto" ha osservato chiedendo al presidente della Lombardia Attilio Fontana, commissario per i lavori, di "battere un colpo".

Interventi possibili

La vasca di laminazione del Seveso

Ma serve anche altro, perché il territorio intorno a Milano è molto urbanizzato e quindi "impermeabile e quando piove l'acqua va nelle fognature e nei depuratori, ma quando è tanta, viene scaricata tutta e subito nei fiumi".

"Giovedì scorso si è visto bene questo fenomeno. Le piogge sono state concentrate a Milano" ha sintetizzato. Serve completare le due vasche lungo il Seveso, secondo Granelli, progettarne un paio lungo il Lambro fra Monza e Milano ma anche pensare a vasche nel sistema fognario prima dei depuratori e depavimentare in alcune aree (come – riporta l’esponente della giunta Sala – il Comune ha iniziato a fare nella zona di Niguarda, vicino al depuratore di Bresso).

Il nuovo appello

"Regione Lombardia in sede di accordo del nodo idraulico di Milano, insieme alle Provincie e ai Comuni capoluogo, e ai gestori dei servizi idrici e fognari, costruisca un Piano e insieme - ha concluso - andiamo a Roma e in Europa a chiedere i soldi ed utilizzando i soldi della tariffa dell'acqua. Altrimenti continueremo a chiedere i soldi per i danni: i soldi sono gli stessi, ma quelli per i danni tamponano in parte ma non risolvono, quelli delle opere riducono il rischio e i danni, e ci avvicinano alla soluzione".