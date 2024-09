Maltempo, tregua finita. Diramata l’allerta meteo a Milano e in Lombardia per il rischio temporali

Milano, 7 settembre 2024 – Giusto il tempo di asciugare l’acqua che giovedì ha messo in crisi diverse zone di Milano, che la breve pausa dal maltempo è quasi già finita. La pioggia tornerà a bagnare la Lombardia già domani e c’è il rischio che lo faccia in modo violento. Per questo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio temporali dalle 6 di domani, domenica 8 settembre, e idrogeologico e idrico dalle ore 12 di domani (arancione per tutta la zona sud della regione).

Infatti, nella prima parte della giornata di domani sono previste deboli precipitazioni sparse mentre, dal pomeriggio, saranno più diffuse a partire da Sud. Le piogge saranno insistenti sui settori di Nord-Ovest e in intensificazione verso sera, in particolare sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Si segnala che saranno possibili locali picchi tra 70 e 100 mm/24h. Attesi venti deboli in pianura e da deboli a moderati a tratti forti in montagna sotto i 1500 metri (raffiche possibili tra 30 e 70 km/h).

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è già attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.