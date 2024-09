Temporale a Milano: centralina allagata, si spegne Radio Popolare (per la prima volta dal 1976)

Milano, 5 settembre 2024 – Là dove non sono riusciti accadimenti politici, in particolare negli anni di piombo, e difficoltà economiche, ce l’ha fatta il maltempo. Si è spenta per la prima volta dalla sua nascita, nel 1976, la voce di Radio Popolare, storica emittente della sinistra milanese.

Tre immagini tratte dal profilo Instagram di Radio Popolare

Il violento temporale che si è abbattuto sulla città a partire dalle prime ore dell’alba, infatti, ha allagato la centralina dell’elettricità di via Ollearo, la strada in zona viale Certosa dove ha sede la radio. Un’interruzione, quindi, tempornea, che segna comunque una prima volta, a suo modo storica.

Il rimedio

Dalle 10.30 i programmi sono andati in onda grazie al gruppo elettrogeno che però dalle 13.45 ha smesso di funzionare: "Abbiamo dovuto sospendere le trasmissioni, per la prima volta nella nostra storia non siamo in onda", ha detto all'Ansa Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, spiegando che al momento la radio trasmette solo con una diretta su Instagram.

L’intervento

Poco dopo le 14 sono arrivati i tecnici per ripristinare la centralina elettronica in via Ollearo, allagata anche a causa di un tombino che si è otturato, ma l'intervento potrebbe durare alcune ore.

L'acqua è entrata anche in alcuni locali della radio, soprattutto nella parte sotto la sede stradale, e al momento è in corso solo una diretta su Instagram nella quale i giornalisti si alternano raccontando l'inedita situazione della storica emittente milanese.