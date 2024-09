Maltempo a Milano: allagamenti e sottopassi bloccati. Esonda il Seveso, chiude e poi riapre la M2

Milano, 5 settembre 2024 – Su Milano continua a piovere con intensità, dopo gli acquazzoni delle notte e una breve pausa all’inizio della mattinata. Il Seveso è esondato mentre il Lambro e ha raggiunto la soglia di attenzione e il quartiere Ponte Lambro è allagato. Sono state evacuate le comunità Ceas e Exodus. Alcuni automobilisti bloccati nei sottopassi allagati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Da ieri è allerta meteo sulla città. Decine di interventi dei pompieri, chiuso un tratto della linea M2 e treni in pesante ritardo al Passante

Quanta pioggia si è abbattuta su Milano, a partire dalle 5? Fa i conti l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli. Con un post delle 11.30 spiega Granelli, “Pioggia intensificate nel corso della mattinata. In 6 ore dalle 5.30 alle 11 30 a Milano ovest sono caduti 100 millimetri di acqua, in centro 60 millimetri, in periferia sud 60 a Lambrate e a periferia nord 45 Allagamenti diffusi sulla città e le squadre ora stanno gestendo circa 15-20 con anche alcuni sottopassi come Pompeo Leoni e Lombroso. Alle ore 11.30 è stata attivata la vasca di Milano”.

Piazza Duomo sotto la pioggia battente

Il fiume Seveso è esondato dopo aver superato la soglia di attenzione e riempito completamente la vasca di contenimento a Milano. Anche il fiume Lambro, ha raggiunto la "soglia d'attenzione” l’acqua è entrata nella fognatura rigurgitando nel quartiere, e nel cortile delle case popolari.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

“La pioggia ha fatto innalzare il livello dei fiumi Olona, Lambro e Seveso”. Lo ha detto Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano: " Sono state evacuate le comunità Ceas e Exodus. Il quartiere Ponte Lambro è stato allagato perché il Lambro è salito oltre 2.40 e quindi è entrato in fognatura rigurgitando nel quartiere, e nel cortile delle case popolari. Anche il Lambro meridionale che raccoglie l'Olona e lo scolmatore del Seveso, è cresciuto molto in zona conca fallata dove sottopassa il naviglio, con rischi di rigurgito nel quartiere Gratosoglio", ha concluso.

Turisti e milanesi si riparano dal temporale

I Vigili del fuoco di Milano sono impegnati in decine di interventi per il maltempo. In particolare si segnala un intervento in un sottopasso di via Silla nel quartiere Figino dove quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell'allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono al lavoro per liberare le persone bloccate all'interno delle vetture. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nel sottopasso Dionigi Bussola. Anche in questa circostanza si segnalano quattro vetture bloccate dell'allagamento. Sul posto le squadre del distaccamento di Abbiategrasso. Vigili del fuoco impegnati anche all'Istituto Europeo di Design in via Pompeo Leoni dove si segnalano allagamenti nei locali tecnici e nel seminterrato. Anche in questa circostanza utilizzate le idrovore per il drenaggio dell'acqua piovana. Disagi anche nel sottopasso di viale Rubicone dove gli automobilisti rimasti bloccati sono stati costretti a salire sul tetto delle rispettive auto per l'acqua piovana infiltratasi negli abitacoli. Sul posto il nucleo SAF del soccorso acquatico che sta provvedendo a soccorrere gli automobilisti. Problemi anche all'ospedale Monzino di San Donato per allagamenti diffusi nelle strade adiacenti la struttura sanitaria.

Sottopassi allagati e automobilisti sul tetto della auto

Allagamenti nella galleria della metropolitana alla stazione di Famagosta dove sta intervenendo una cinquantina di uomini dei vigili del fuoco. Atm fa sapere tramite i propri profili social che è stato chiuso il tratto della M2 tra Famagosta e Assago e che è stato disposto un servizio di bus sostitutivi “compatibilmente con le condizioni stradali”. Intorno alle 18 il servizio è stato ripristinato sia tra Famagosta e Assago, sia tra Famagosta e Abbiategrasso.

l maltempo ha causato vasti problemi anche sulle linee ferroviarie regionali. Sul Passante di Milano, in particolare, intorno alle ore 13 si registravano sette treni cancellati e decine di altri convogli con ritardi da 30 a 90 minuti. Centinaia di viaggiatori e pendolari stanno affollando le stazioni milanesi in attesi delle corse.

Per la prima volta dalla sua nascita nel 1976 Radio Popolare ha interrotto le sue trasmissioni per colpa del maltempo. Si è allagata infatti la centralina dell'elettricità di via Ollearo, dove ha sede la radio, e quindi dalle 10.30 i programmi sono andati in onda grazie al gruppo elettrogeno che però dalle 13.45 ha smesso di funzionare. Poco dopo le 14 sono arrivati i tecnici per ripristinare la centralina elettronica in via Ollearo ma l'intervento potrebbe durare alcune ore. L'acqua è entrata anche in alcuni locali della radio, soprattutto nella parte sotto la sede stradale, e al momento è in corso solo una diretta su Instagram nella quale i giornalisti si alternano raccontando l'inedita situazione della storica emittente milanese.

Tra i posti allagati anche il Palazzo di giustizia: l'atrio dell'ingresso principale risulta coperto dall'acqua, così come alcuni corridoi e vani scale. Con secchi e spazzoloni si sta cercando di riparare ai danni.