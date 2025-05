Ladri in azione al centro anziani, via il karaoke

Due furti in due notti consecutive ai danni della sede di Argentovivo, il centro anziani molto attivo di Pantigliate, hanno lasciato un profondo amaro in bocca in tutta la comunità. Misero il bottino ma, per i nonnini dell’associazione, molto significativo: il computer e la stampante del centro, qualche spicciolo e l’impianto del karaoke con cui venivano organizzate serate. Danni sono stati causati alla struttura, dato che per penetrare i ladri hanno divelto alcune porte. "È un’azione inaccettabile - ha commentato l’assessore alle Associazioni Gianna Zeini - che umilia e offende tutti noi. Le associazioni sono il nostro patrimonio, creano aggregazione, cultura e contrastano la solitudine. L’azione compiuta è vile, soprattutto perpetrata ai danni dei nostri cittadini senior che non se lo meritavano. Confidiamo nelle telecamere".V.G.