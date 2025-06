Distrutto l’osservatorio. E vandali in azione al parco giochi di Assago

I soliti ignoti hanno devastato la casetta per osservazione dei volatili nell’oasi Cava di Basiglio. La struttura era stata da poco riparata dai volontari. Ad agire sarebbe stato un gruppetto di ragazzi del posto che ha anche dato alle fiamme parte del legname con il quale è stato realizzato l’osservatorio naturalistico. "Ci vogliono controlli frequenti perché l’oasi è accessibile a tutti, giorno e notte, non essendoci cancelli – spiegano le sentinelle del parco Sud –. È un’area splendida che rischia di essere degradata da teppisti".

Vandali in azione anche ad Assago: scivoli bruciati, pali divelti e panchine sradicate dai gazebo per poi finire, a pezzetti, sulla pista dello skate park di via Leonardo. Non semplici “ragazzate“, ma fenomeni che, se trascurati, potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei più piccoli. "Ogni atto di vandalismo in un parco giochi è un furto di innocenza. È un affronto alla comunità che si impegna per offrire ai bambini un luogo sicuro dove poter crescere, ridere e giocare liberamente. Quando un parco giochi viene deturpato, si mina la fiducia e la gioia dei più piccoli, che vedono il loro spazio di fantasia trasformarsi in un simbolo di inciviltà e incuria", spiegano dall’amministrazione.

Massimiliano Saggese