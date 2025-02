Uomo con un fucile in Stazione Centrale a Milano, proseguono le ricerche: al vaglio i filmati delle telecamere

Milano, 28 febbraio 2025 – Continuano le indagini della polizia ferroviaria di Milano per risalire all'identità dell'uomo che nella serata di giovedì è stato avvistato nell'area della fermata metro Stazione Centrale, a Milano, con in mano un oggetto del tutto simile ad un fucile.

Non è ancora chiaro se si trattasse di un'arma vera e propria o di un'arma da soft air, ma di certo l’uomo la impugnava tranquillamente nella mano sinistra in mezzo alle persone che a metà pomeriggio di ieri, in pieno orario da pendolari di ritorno, affollavano l’area del più importante scalo ferroviario cittadino. La polfer sta dunque procedendo con l'analisi delle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza per poter rintracciare l'uomo e chiarire gli aspetti di questa vicenda.

La prima segnalazione agli addetti alla security era arrivata ieri, attorno alle 17, proprio dal piano -1 della stazione: “C’è un uomo con un fucile”. Inutile dire che l’alert aveva generato le immediate verifiche degli agenti della Polfer, col timore che quella persona fosse intenzionata a compiere un attentato. In effetti, l’analisi quasi in tempo reale delle immagini dal circuito interno di videosorveglianza aveva consentito agli investigatori di trovare riscontri all’allarme e di isolare due frame che mostravano l’uomo su un tapis roulant e in un corridoio interno.

Mezz’ora dopo un alert identico a quello precedente era scattato nella zona di Famagosta, proprio in corrispondenza di un’altra fermata della M2: pure in quel caso, alcuni passanti avevano chiamato il 112 per lo stesso motivo. I poliziotti della centrale operativa di via Fatebenefratelli avevano subito avvisato i colleghi di tutti gli equipaggi che stavano pattugliando quel quadrante in città, condividendo con loro i fotogrammi estrapolati dai filmati degli occhi elettronici.

Le telecamere hanno rimandato l’identikit di un uomo di bassa statura, pelato, di corporatura normale, che indossava pantaloni neri, un giaccone col bavero tirato su e con una borsa bianca tipo tascapane a tracolla.