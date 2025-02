Chi è l’uomo col fucile in Centrale? Le segnalazioni tra la stazione e Famagosta, il percorso in metropolitana e le immagini delle telecamere

Milano – L’allarme è scattato per due volte in poche ore. In due punti diversi della città, che hanno soltanto un minimo comune denominatore: la linea verde della metropolitana. E con ogni probabilità è proprio su un treno della M2 che l’uomo senza nome è salito alla fermata Centrale per scendere a Famagosta e sparire nel nulla. Ora quell’uomo è ricercato in tutta la città. Il motivo? Con sé aveva un fucile, che impugnava tranquillamente nella mano sinistra in mezzo alle persone che a metà pomeriggio di ieri, in pieno orario da pendolari di ritorno, affollavano l’area del più importante scalo ferroviario cittadino.

La prima segnalazione in Centrale

La prima segnalazione agli addetti alla security è arrivata attorno alle 17 proprio dal piano -1 della stazione: “C’è un uomo con un fucile”. Inutile dire che l’alert ha generato le immediate verifiche degli agenti della Polfer, col timore che quella persona fosse intenzionata a compiere un attentato. In effetti, l’analisi quasi in tempo reale delle immagini dal circuito interno di videosorveglianza ha consentito agli investigatori di trovare riscontri all’allarme e di isolare due frame che hanno immortalato l’uomo su un tapis roulant e in un corridoio interno.

L’identikit

Le telecamere hanno rimandato l’identikit di un uomo di bassa statura, pelato, di corporatura normale, che indossava pantaloni neri, un giaccone col bavero tirato su e con una borsa bianca tipo tascapane a tracolla. Gli investigatori hanno subito attivato le ricerche, ma l’uomo col fucile era già sparito. È stata la segnalazione successiva, non tanto tempo dopo, a dare una possibile traccia del suo percorso.

L’allerta a Famagosta

Sì, perché circa mezz’ora dopo un alert identico a quello precedente è scattato nella zona di Famagosta, proprio in corrispondenza di un’altra fermata della M2: pure in quel caso, alcuni passanti hanno chiamato il 112 per lo stesso motivo. I poliziotti della centrale operativa di via Fatebenefratelli hanno subito avvisato i colleghi di tutti gli equipaggi che stavano pattugliando quel quadrante in città, condividendo con loro i fotogrammi estrapolati dai filmati degli occhi elettronici: la caccia all’uomo non ha dato esito.

Le indagini

Le indagini stanno comunque andando avanti per associare generalità precise al volto misterioso: bisogna capire innanzitutto se l’arma sia vera o una riproduzione e in secondo luogo perché l’uomo se ne andasse in giro con il fucile come se niente fosse. Al momento, non risultano persone minacciate lungo il tragitto.