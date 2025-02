Allarme in Stazione Centrale: “C'è un uomo che gira con un fucile a tracolla”. Il video delle telecamere e l’alert a tutte le Volanti

Milano, 27 febbraio 2025 – La prima segnalazione allarmata è arrivata attorno alle 17 di giovedì 27 febbraio dal piano -1 della Stazione Centrale di Milano: "C'è un uomo con un fucile a tracolla". In effetti, le verifiche immediate degli agenti della Polfer, che hanno visionato quasi in tempo reale le immagini registrate dalle telecamere, hanno isolato due frame di un uomo su un tapis roulant e in un corridoio interno dello scalo ferroviario con l'arma imbracciata; attorno a lui, altre persone apparentemente tranquille.

Il probabile viaggio in metrò

Stando a quanto emerso, l'uomo sarebbe poi salito in metropolitana: la polizia lo sta cercando per identificarlo e per capire innanzitutto se il fucile che aveva con sé sia vero o finto e in secondo luogo perché lo stesse portando in giro. Una cosa pare certa, al momento: nessuna delle persone che ha incrociato quell'uomo è stata minacciata.

Dalla Centrale a Famagosta

L'ipotesi degli investigatori è che l'uomo abbia preso un treno della linea verde del metrò e sia sceso alla stazione Famagosta. Sì, perché è proprio da lì che qualche tempo dopo è arrivata la seconda identica segnalazione sulla presenza di un uomo armato. La centrale operativa di via Fatebenefratelli ha subito allertato tutte le Volanti sul territorio, condividendo con gli agenti i fotogrammi estrapolati dai filmati degli occhi elettronici: le ricerche non hanno dato esito. Le indagini andranno avanti per dare un nome a quel volto.