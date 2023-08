Incidente in viale Umbria, morto il ragazzo di 18 anni schiacciato contro un palo

Milano 2 agosto – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 18 anni travolto ieri pomeriggio all’incrocio tra viale Umbria e via Colletta, dopo lo scontro tra un’Audi RS7 e una Renault Captur: è morto al Niguarda per le gravi ferite riportate.

Il ragazzo, libanese con doppio passaporto anche canadese, era stato trasportato in codice rosso in ospedale: i medici avevano deciso di sottoporre a un delicato intervento chirurgico, che però non è bastato a salvargli la vita. Stamattina è arrivata la tragica notizia.

I primi ad apprenderla sono stati i genitori di 52 e 57 anni, che ieri alle 13.25 erano con lui e che hanno assistito impotenti alla terribile carambola: anche loro, sotto choc, hanno avuto bisogno dell’assistenza sanitaria perché colti da malore.

Le indagini La RS7, dopo l'impatto, ha investito il diciottenne, schiacciandolo contro il palo del semaforo. Le indagini dei vigili sono ancora in corso per accertare con esattezza due aspetti: quale delle due auto avesse il verde e a che velocità stessero viaggiando l'Audi e la Renault quando si sono scontrate all'incrocio.