Incidente a Milano, auto si ribalta e travolge due anziani sposati: lei muore a 77 anni e lui è gravissimo

È morta nella tarda serata di venerdì all'Humanitas l’anziana italiana di 77 anni ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata coinvolta in un incidente in via Inganni: l'anziana è stata trasportata in ospedale poco dopo le 18, ma alcune ore dopo i medici hanno dovuto constatarne il decesso. Il marito di 84 anni è ancora ricoverato al Policlinico, in prognosi riservata ma in condizioni giudicate meno preoccupanti.

L'incidente

La settantasettenne è stata vittima di una tragica carambola all'angolo con via Lorenteggio. Lì, alle 17.30, si sono scontrate una Chevrolet grigia e una Seat Leon, probabilmente per una svolta a sinistra azzardata da parte di uno dei veicoli: la prima auto, con due settantasettenni a bordo, si è ribaltata dopo l'impatto e ha investito la settantasettenne e il marito, che erano fermi vicino allo spartitraffico, in attesa di attraversare sulle strisce pedonali. Per la donna non c'è stato nulla da fare.