Milano, grave incidente in via Inganni: auto si ribalta e travolge due anziani sul marciapiede

Milano – Grave incidente qualche minuto dopo le 17.30 di oggi in via Inganni. Stando a una prima ricostruzione, l'auto con a bordo due anziani, marito e moglie entrambi di 77 anni, si sarebbe scontrata a un incrocio semaforizzato con un'altra macchina.

La macchina dei coniugi si è ribaltata, e in una tragica carambola ha investito altri due anziani che si trovavano sul marciapiedi proprio in quel momento: una donna di 77 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale con gravi traumi; il marito di 84 anni è stato a sua volta accompagnato in pronto soccorso, con ferite meno preoccupanti. Anche i due settantasettenni in macchina sono finiti in ospedale, mentre sono rimasti illesi i due ragazzi sull'altra auto.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire le responsabilità dell'incidente: stando alle prime informazioni, uno dei due veicoli sarebbe passato col rosso.