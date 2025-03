Una panchina rossa in piazzale Aquileia

La vernice rossa colora da ieri una panchina di piazzale Aquileia: un simbolo contro la violenza sulle donne che esiste grazie a un lavoro di squadra. Insieme, l’Associazione “Angeli del Bello Milano OdV” e l’Istituto di istruzione superiore Nicola Moreschi di Milano. Ieri, a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna, c’è stata l’inaugurazione "nell’ambito di iniziative volte alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente, nonché alla sensibilizzazione e contrasto ad ogni forma di violenza", si legge nella nota di presentazione. Ora, la panchina, resterà un simbolo permanente di lotta alla violenza di genere.

Gli studenti del Moreschi, in occasione dell’assemblea di Istituto del mese di febbraio 2025, hanno organizzato una serie di eventi alla presenza di esperti, enti e associazioni che si occupano sul territorio locale e nazionale della tutela della donna: "Una panchina rossa sotto un albero, adiacente alla scuola, rappresenta per loro e per tutta la comunità non la conclusione di un percorso, ma un segno d’amore verso l’umanità". Ieri gli studenti hanno letto poesie e brani scritti da donne vittime di violenza. "Grazie a tutte le persone che sono intervenute – scrivono gli “Angeli del Bello“ –: alla preside dell’istituto Moreschi Carmela Tuè, alla direzione del carcere San Vittore, alla consigliera comunale Diana De Marchi, al presidente del Municipio 1 Mattia Abdu e all’assessore Lorenzo Pacini, ad Anpi, ai rappresentanti della polizia penitenziaria e dei carabinieri, a don Serafino e ai rappresentanti di istituto. Prendersi cura del territorio e delle persone significa intrecciare relazioni per poi condividere idee per la comunità". M.V.