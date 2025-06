Una mostra per celebrare i 50 anni del Monumento alla Resistenza

Omaggio a tutti coloro che lottarono per la libertà, simbolicamente posizionato davanti al Municipio, il monumento alla Resistenza compie 50 anni. Il Comune di San Donato promuove una mostra per raccontarne genesi e significato. L’esposizione sarà inaugurata per la Festa della Repubblica, in programma oggi alle 16 di fronte al Municipio. Un excursus composto da una ventina di fotografie, visitabile nell’atrio del palazzo, attraverserà la storia dell’opera, dall’ideazione da parte dell’artista Walter Madoi fino all’inaugurazione del 18 maggio 1975. La statua fu voluta dal sindaco dell’epoca, Carlo Squeri (padre dell’attuale primo cittadino Francesco). Per l’anniversario, l’amministrazione ha realizzato una brochure che racconta l’origine del monumentoe raccoglie anche o i ricordi delle figlie dell’artista e alcune curiosità, come la presenza di un calco gemello dell’opera in una chiesa dell’Appennino parmense.

A.Z.