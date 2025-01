Un tè e un test per far restare single l’Hiv

L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, giorno di San Faustino e antitesi del precedente (San Valentino) in quanto "festa dei single". Suggerisce "un gesto d’amore per se stessi", oltre che di "responsabilità per sé e gli altri" l’Anlaids Lombardia, invitando chi lo desideri a presentarsi anche senza appuntamento dalle 10 alle 14 nella sua sede di via Monviso 27 a Milano, dove offrirà "un tè e un test". Il test è quello salivare per l’Hiv e l’Hcv, gratuito e anonimo come sempre, e il team offrirà a chi partecipa tutte le informazioni sul virus che se diagnosticato e curato con la terapia che negli ultimi trent’anni ne ha cambiato la storia oggi è una malattia cronica gestibile con un’ottima qualità della vita, azzerando anche le possibilità di trasmettere ad altri l’infezione.

Ma anche sulle nuove strategie farmacologiche destinate alle persone a rischio di contrarre l’Hiv: la Prep (Profilassi pre-esposizione) e la Pep (Profilassi post-esposizione, da assumere con urgenza dopo un contatto pericoloso, entro 24 ore ma meglio entro 4), e sull’uso corretto delle protezioni da questa e altre malattie a trasmissione sessuale (profilattico maschile, femminile e per rapporti orali, o Dental Dam).

Il test salivare di Hiv e Hcv si può fare anche in autonomia con "A casa mi testo", il progetto “delivery“ di Anlaids Lombardia che prevede la consegna a domicilio del kit e il supporto gratuito di un operatore prima, durante e dopo al telefono (02 33608680/83).