Un murale per la leggenda Scirea: "Esempio per tutti i giovani"

"I ragazzi che entreranno negli spogliatoi, pronti a scendere in campo, saranno ora accolti dal ritratto di una colonna del calcio: un indimenticabile calciatore e un grande uomo". Il simbolo del calcio a cui si riferisce Paolo Franchina della Polisportiva Buccinasco è Gaetano Scirea, difensore leggendario di Juventus e Nazionale, con cui ha vinto i Mondiali del 1982. Lo street artist Mario Jin lo ha ritratto sui muri del centro sportivo già dedicato a Scirea, dove giocano bambini e ragazzi della Polisportiva, "realtà gloriosa sul nostro territorio, a cui va il nostro ringraziamento per le attività sportive per i nostri ragazzi – sottolinea l’assessore allo Sport Stefano Parmesani all’inaugurazione del murale –. Un omaggio importante a un campione sul campo e fuori, un esempio per tutti i giovani". L’assessore ha ringraziato Retake Buccinasco, associazione che ha progettato il murale, con il Comune e la Polisportiva: "Un’altra opera d’arte arricchisce la nostra città – si emoziona Lorenzo Ciociola, presidente dell’associazione che fa bella Buccinasco, pulendo dove gli incivili sporcano e portando ricchezza artistica al territorio grazie ai tanti murales realizzati –. Abbiamo deciso di rappresentare il campione in un luogo simbolo di impegno sociale, frequentato da centinaia di atleti e famiglie: un altro muro che ora “parla“ e racconta una storia fatta di cura per il proprio territorio e per le persone che lo vivono". La pensa così anche Franchina, che evidenzia la "collaborazione tra la nostra società, il Comune e l’associazione Retake, al fine di arricchire di significato il muro del centro sportivo: un luogo che da decenni è una grande famiglia, dove vengono insegnati a bambini e ragazzi i valori positivi dello sport, anche raccontando le storie memorabili dei protagonisti come Gaetano Scirea". Francesca Grillo