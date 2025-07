I ragazzi riqualificano le aree urbane

Un’opera d’arte diffusa intorno alla sede dell’Informagiovani, con colore e creatività sui muri vicolo tra piazza XX Settembre e via Como, mentre sono al via i lavori su muri e vetrine in via Como. È una delle azioni in cui è articolato Switch, il progetto che da ottobre 2024 ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 14 e 25 anni con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico e lavorativo, offrendo nuovi strumenti per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro. Quasi mille i giovani intercettati con questionari e momenti conoscitivi, mentre sono circa 60 quelli al momento coinvolti in modo operativo con laboratori, corsi creativi, momenti di formazione, interventi di riqualificazione urbana, con 4 neoassunti con contratti di lavoro. Il progetto è rivolto ai “Neet” (Not in Education, Employment or Training), vale a dire quei giovani che non lavorano e non studiano, ed è promosso dal Comune di Varese in qualità di ente capofila attraverso il servizio Informagiovani, grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Anci, e vede il coinvolgimento delle associazioni M.Art.E, Wg Art e cooperativa Lotta contro l’Emarginazione.

"Un ulteriore tassello di colore, bellezza e di forte impatto visivo per il progetto Switch – sottolinea l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio –. La finalità è duplice. Coinvolgere i giovani in attività concrete che possono essere fonte di ispirazione per il proprio futuro e riappropriarsi degli spazi urbani rendendoli più vivi, attraenti, carichi di significato. La prima parte del loro lavoro è già visibile, ora prende il via un’altra fase di lavoro creativo su muri e saracinesche in via Como".R.Va.