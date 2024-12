Un minuto di silenzio per Oscar: "Riposa in pace, piccolo Leoncino"

Ieri sera il Consiglio comunale di Rozzano ha osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo Oscar, 8 anni, morto martedì mattina all’ospedale Buzzi dopo aver accusato un grave malore mentre era in casa con la famiglia. Così, con un momento di raccoglimento, la classe politica locale ha voluto manifestare vicinanza alla famiglia di Oscar, al quale già la vicesindaca Maria Laura Guido aveva dedicato un commosso post sui social: "Un piccolo cucciolo. Sono vicina ai genitori, un abbraccio forte a loro ed a tutta la famiglia. Un dolore immenso che scuote il cuore a tutti noi. Da mamma, piango per quanto accaduto". Innamorato del calcio, Oscar giocava nel Rozzano, settore “primi calci“. Scendeva in campo con la maglia numero 10, attaccante. E proprio il suo club annuncia che giocherà le prossime partite col lutto al braccio e osservando un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio, in memoria del giovane attaccante volato in cielo. "La Rozzano Calcio, la dirigenza, lo staff, i mister e tutti gli atleti – si legge sul profilo Facebook della società – in questo triste momento che ci lascia sconvolti, vogliono abbracciare la famiglia del piccolo Oscar scomparso all’età di 8 anni. Sarai per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace, piccolo Leoncino". Intanto, sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio alla famiglia. Sono tante le persone che, scosse dalla tragedia, hanno voluto far sentire affetto ai genitori e ai parenti più stretti del piccolo. Si resta in attesa di conoscere la data del funerale. A.Z.