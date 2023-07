Milano, nuovo blitz di Ultima Generazione in piazza Duomo: imbrattato il telone che protegge la statua di Vittorio Emanuele

Milano – Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione contro la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. Dopo averla imbrattata con vernice gialla il 9 marzo scorso, nel tardo pomeriggio di oggi gli ambientalisti hanno preso di mira l'impalcatura esterna, montata dalla ditta incaricata dal Comune di ripulire il monumento danneggiato.

Gli attivisti di Ultima Generazione fermati in piazza Duomo

Bloccati dai vigili

L'azione, una delle tante messe in scena in questi mesi dai militanti ecologisti per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, è stata immediatamente notata e interrotta dagli agenti del Nucleo Duomo della polizia locale, che presidiano quotidianamente il centro cittadino: i sei, di età compresa tra 20 e 30 anni (eccezion fatta per un 50enne), rischiano l'ennesima denuncia per imbrattamento. L’azione è stata anche contestata dai cittadini che in quel momento erano vicini al monumento.

La rivendicazione

Il gruppo ecologista ha rivendicato l’azione con un comunicato: “I lavori di ripulitura, pagati da un privato, hanno un costo di 28.950 euro; quelli per i danni degli eventi estremi delle ultime due settimane in Lombardia superano i 41 milioni di euro. Il gesto vuole denunciare l’ipocrisia dei politici, la cui priorità è ripulire una statua per far tornare tutto come prima e nascondere la propria inettitudine”