Milano, monumento in piazza Duomo imbrattato: restauro da 200mila euro

Milano – Il raid di Ultima Generazione rischia di costare molto caro. Stando alle prime stime, ancora da confermare, potrebbero essere necessari circa 200mila euro per ripulire la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, imbrattata il 9 marzo con vernice gialla da due attivisti del movimento che si batte contro i cambiamenti climatici.

Come spiegato due giorni fa dal sindaco Giuseppe Sala, il Comune dovrà bandire una gara per affidare i lavori di pulizia del monumento a una ditta specializzata, anche perché i tentativi di Amsa e vigili del fuoco non hanno sortito effetto. " In questo momento, vedere la statua così è veramente uno sfregio alla città – ha spiegato Sala –. Non posso pensare che non fossero consapevoli del fatto che stessero usando prodotti non lavabili, quindi lo considero grave e certamente non aiuta i tanti che si stanno battendo per la trasformazione ambientale. La gente a Milano tende ad essere tollerante, ma se vede una situazione del genere poi lo diventa molto di meno".

Dal canto loro, gli attivisti di Ultima Generazione hanno affermato: "La vernice è identica a quella utilizzata per imbrattare la Scala e il Dito di Cattelan in piazza Affari: non è di sicuro un imbrattamento permanente". Nei giorni scorsi era intervenuto anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Sembra necessario un vero e proprio intervento di restauro che comporta oneri maggiori a carico della collettività".