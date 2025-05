Milano, si spoglia e si getta nel Naviglio Grande: lotta tra la vita e la morte dopo malore in acqua

Milano, 23 maggio 2025 – Un uomo di circa 60 anni oggi, venerdì 23 maggio, si è gettato nel Naviglio Grande, in centro città, all’altezza di viale Gorizia. Tutto è successo intorno alle 18.30 di questo pomeriggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo si è improvvisamente spogliato e gettato nel corso d’acqua.

L’episodio è avvenuto in una zona sempre molto frequentata e pochi istanti dopo il tuffo una piccola folla si è raccolta davanti al punto in cui il 60enne si era immerso nel Naviglio. In pochi istanti si è capito che l’uomo aveva accusato un malore e le grida hanno richiamato l’unità fluviale della polizia locale che pattuglia la zona delle Darsena e dei Navigli.

Gli agenti lo hanno ripescato praticandogli la rianimazione fino all'arrivo del 118. I medici lo hanno stabilizzato e portato in codice rosso, all'ospedale di Niguarda di Milano, dove lotta tra la vita e la morte. L’uomo non aveva con sé documenti. Ancora da capire cosa abbia spinto l’uomo a gettarsi in acqua: non è escluso che il 60enne possa avere dei problemi psicologici.