Si tuffano nel Naviglio per una sfida. Due ragazzi soccorsi in ipotermia

Un’idea malsana, che avrebbe potuto trasformare in tragedia la festa per l’inizio dell’anno nuovo. Si è per fortuna conclusa senza conseguenze gravi la sfida che hanno deciso di affrontare un 22enne e un 24enne quando erano circa le 4.30 di ieri, facendo un bagno nelle gelide acque del Naviglio Sforzesco, in via Rocca Vecchia. Il freddo ha però avuto il sopravvento sui due, che non riuscivano più a uscire. Gli amici hanno quindi chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala e hanno ripescato i due giovani quasi in ipotermia. Ma è bastata l’assistenza sul posto dei soccorritori che li hanno riscaldati con coperte termiche sull’ambulanza e i due ventenni si sono ripresi, senza essere trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia.