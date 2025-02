Maxi truffa con la voce clonata del ministro Crosetto: contattati anche Giorgio Armani e Patrizio Bertelli

Milano – Ci sono anche lo stilista Giorgio Armani e l’imprenditore Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada, tra i nomi illustri contattati dai truffatori che nei giorni scorsi hanno chiesto ingenti somme di denaro – fino a un milione di euro – a nome del ministro della Difesa Guido Crosetto, arrivando finanche a simulare la sua voce clonata con l’intelligenza artificiale.

“Riscatto per liberare giornalisti”

Secondo quanto emerge dagli atti d’indagine, nessuno dei due però sarebbe cascato nella truffa. Nei giorni scorsi era emerso che una vittima, che non è né Armani né Bertelli, aveva versato ai malviventi circa un milione di euro in due tranche allo scopo – così gli hanno fatto credere – di liberare giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente. Alla Procura di Milano, che sta indagando sulla truffa, risulta che tra truffe messe a segno, tentate e contatti, potrebbero arrivare ad una decina in tutto (sempre casi che hanno riguardato facoltosi imprenditori e importanti famiglie di industriali). E si stanno raccogliendo altre querele. Due denunce, tra l'altro, sono state presentate in altre sedi giudiziarie e arriveranno per competenza nel capoluogo lombardo.

La denuncia agli atti

Finora nel fascicolo aperto in Procura a Milano è arrivata una denuncia di un noto imprenditore milanese che avrebbe versato un milione di euro e si lavora anche su almeno sette segnalazioni, tra cui appunto quella che fa riferimento allo stilista Giorgio Armani e a Patrizio Bertelli. Il presunto gruppo di truffatori sarebbe riuscito ad utilizzare tantissimi numeri “clonati”, uno con prefisso di Roma, ma anche dello staff del ministro Crosetto.

Come funziona la truffa

Secondo gli investigatori, il gruppo criminale ha telefonato alle potenziali vittime in diverse parti d’Italia. I nomi scelti sono tutti professionisti, imprenditori o persone con grandi patrimoni, spesso conosciute personalmente dal ministro Crosetto, il quale è estraneo alla vicenda e parte offesa. Tre imprenditori, in particolare, sarebbero stati contattati da persone hanno finto di essere lo stesso ministro, un generale oppure un sedicente funzionario della Difesa. Persino le loro voci sarebbero state “copiate” usando un programma di intelligenza artificiale che è in grado di riprodurre la voce di un’altra persona. Tre le menzogne usate per convincere le vittime ad effettuare i pagamenti, i truffatori avrebbero detto che “ci sono dei soldati e dei giornalisti prigionieri da liberare pagando un riscatto”.

La reputazione di Crosetto

I malviventi hanno hanno usato la reputazione del politico di Fratelli d’Italia, notoriamente fedelissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per convincere le potenziali vittima a sborsare decine di migliaia di euro. L’indagine, affidata ai carabinieri, è coordinata dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola: l’ipotesi di reato è truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sono in corso delle attività per cercare di bloccare i trasferimenti di denaro. Sono stati attivati comunque tutti i canali di cooperazione internazionale per arrivare a bloccare quei soldi, in particolare su un conto europeo.