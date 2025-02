Chiamano ricchi italiani e li truffano chiedendo milioni di euro “per il ministro Crosetto”: maxi inchiesta a Milano

Milano – La modalità è sempre la stessa: prima scelgono una vittima ricca e facoltosa, poi la chiamano al telefono fingendosi collaboratori del ministro della Difesa Guido Crosetto e infine le chiedono ingenti somme di denaro. È questa la tecnica usata da un gruppo di truffatori finito nel mirino della Procura di Milano, che ha già allargato le indagini in tutta Italia. Sono almeno due le denunce pervenute finora agli uffici dei pubblici ministeri: uno dei due sarebbe un imprenditore amico personale del politico che avrebbe fatto un bonifico di circa un milione di euro. Tre le menzogne usate per convincere le vittime ad effettuare i pagamenti, i truffatori avrebbero detto che “ci sono dei soldati prigionieri da liberare pagando un riscatto”.

Il ministro Crosetto è totalmente estraneo alla vicenda e parte offesa. I malviventi hanno hanno usato la reputazione del politico di Fratelli d’Italia, notoriamente fedelissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per convincere le potenziali vittima a sborsare decine di migliaia di euro. L’indagine, affidata ai carabinieri, è coordinata dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola: l’ipotesi di reato è truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sono in corso delle attività per cercare di bloccare i trasferimenti di denaro.

.

Secondo gli inquirenti, anche in questo momento il gruppo criminale starebbe contattando le potenziali vittime in diverse parti d’Italia, in alcuni casi fingendo di essere un generale dell’esercito. Si tratta sempre di professionisti, imprenditori o persone con grandi patrimoni, spesso conosciute personalemente dal ministro: cioè obiettivi “mirati” e notoriamente in grado di sborsare cifre notevoli.

Il racconto di Crosetto

Il ministro della Difesa ha scritto su X (ex Twitter) ha ricostruito la vicenda, partendo proprio dalla segnalazione di un amico imprenditore. L’uomo, spiega Crosetto, mi ha chiesto “perché la mia segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare. Gli dico che era assurdo, avendolo io, e che era impossibile. Verifico per sicurezza e mi confermano che nessuno lo ha cercato”.

Uso questo mezzo per dare pubblicità ad una grave truffa in corso. Un’assurda vicenda che inizia martedì con la chiamata di un amico, grande imprenditore, che mi chiede perché la mia Segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare. Gli dico che era assurdo, avendolo… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 6, 2025

Nei giorni successivi continuano episodi simili, si viene a sapere che anche di un altro imprenditore che aveva fatto un bonifico ad un conto su richiesta proprio del ministro e di un sedicente generale. “Mercoledì sera accade una cosa simile, sempre un grande imprenditore contattato da un sedicente funzionario del ministero della difesa, Giovanni Montalbano, che chiedeva il cellulare del padre. Oggi è accaduto altre due volte. Di tutto sono informati magistratura e Carabinieri ma preferisco rendere pubblici i fatti perché nessuno corra il rischio di cadere nella trappola”.