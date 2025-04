Fan club e chat col sedicente Can Yaman: “Vuoi recitare nel mio prossimo film?”. E poi la truffa

MILANO – Richieste di denaro per partecipare a corsi di recitazione, la promessa di un futuro nel mondo del cinema, di avere “una parte nel mio prossimo film”. Anna, che indichiamo con un nome di fantasia per tutelarne la privacy, è stata ingannata da un falso Can Yaman, l’attore e modello turco che ha sfondato sulla scena internazionale. Come spesso accade, anche in questo caso la vittima è stata agganciata su uno dei tanti fan club non ufficiali diffusissimi sui social, che alimentano il traffico e moltiplicano commenti e interazioni pubblicando a ritmo serrato foto e video dell’affascinante attore.

Il truffatore ha scritto alla donna un messaggio privato, spacciandosi per il manager di Can Yaman e ventilando una strada per entrare in contatto con la stella del cinema e poter conversare con lui.

A quel punto, chat dopo chat, è entrato in campo il falso Can Yaman, e sono scattate le richieste di denaro legate a finanziamenti di progetti o all’iscrizione a corsi di recitazione. La promessa di poter recitare nel prossimo film, ottenendo quindi un trampolino di lancio per una carriera nel mondo dello spettacolo.

Tra i casi segnalati all’associazione Alcy, anche quello di una donna originaria della Nigeria e residente in Italia che è stata agganciata attraverso il “clone“ di un attore di soap opera famosissimo nel Paese africano. Era convinta, anche lei, di conversare con il suo idolo, quando in realtà era finita nella trappola di truffatori senza scrupoli. Vicende che si legano anche al proliferare, sul web, di sedicenti agenzie che propongono corsi di recitazioni e promettono casting, vantando contatti con case di produzione e stelle del cinema.

L’obiettivo è sempre quello di spillare somme di denaro, sfruttando il sogno di ottenere il successo nel mondo del cinema e di entrare in contatto con celebrità del piccolo o del grande schermo. Anche in questo caso il consiglio è sempre quello di prestare la massima attenzione, prima di firmare contratti e versare denaro, perché dietro proposte allettanti possono nascondersi truffe.