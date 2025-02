La truffa milionaria del falso Crosetto, dal tweet del ministro alle telefonate ai grandi imprenditori fatte con l’Ai. Moratti: “Sembrava tutto vero”

Milano – “Ci sono dei giornalisti in ostaggio in Medio Oriente e lo Stato sta chiedendo il tuo aiuto per pagare il riscatto. Puoi inviare il denaro a questo conto corrente di Hong Kong?”. Era all’incirca questa la richiesta che almeno una dozzina di nomi illustri dell’imprenditoria italiana si sono visti fare al telefono da nientepopodimeno che Guido Crosetto, ministro della Difesa e fedelissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Peccato che dall’altro capo della cornetta non ci fosse lui, ma un gruppo di truffatori che hanno utilizzato programmi di intelligenza artificiale per clonare la voce del ministro o di uno dei suoi funzionari.

Tra le persone contattate – ma la lista si sta allargando di ora in ora – figurano lo stilista Giorgio Armani, l’imprenditore Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada, ma anche Marco Tronchetti Provera, Massimo Moratti, Diego Della Valle e membri delle famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone. Insomma, la crème della crème dei patrimoni nazionali.

Quasi nessuno ci è cascato, ma c’è stato almeno un impresario che è stato convinto a versare in due tranche circa un milione di euro. A convincere la vittima anche la prospettiva che l’intera cifra – così hanno detto i truffatori – sarebbe poi “stata restituito attraverso la Banca d’Italia”.

“Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti”, ha commentato a Repubblica Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter e amministratore delegato della società petrolifera Saras.

I malviventi hanno quindi usato la reputazione del politico di Fratelli d’Italia per convincere le potenziali vittime a sborsare decine di migliaia di euro. L’indagine, affidata ai carabinieri, è coordinata dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola: l’ipotesi di reato è truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sono in corso delle attività per cercare di bloccare i trasferimenti di denaro. Sono stati attivati tutti i canali di cooperazione internazionale per arrivare a bloccare quei soldi, in particolare su un conto europeo.

Il ministro della Difesa ha scritto su X (ex Twitter) ha ricostruito la vicenda, partendo proprio dalla segnalazione di un amico imprenditore. L’uomo, spiega Crosetto, mi ha chiesto “perché la mia segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare. Gli dico che era assurdo, avendolo io, e che era impossibile. Verifico per sicurezza e mi confermano che nessuno lo ha cercato”.

Uso questo mezzo per dare pubblicità ad una grave truffa in corso. Un’assurda vicenda che inizia martedì con la chiamata di un amico, grande imprenditore, che mi chiede perché la mia Segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare. Gli dico che era assurdo, avendolo… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 6, 2025

Nei giorni successivi continuano episodi simili, si viene a sapere che anche di un altro imprenditore che aveva fatto un bonifico ad un conto su richiesta proprio del ministro e di un sedicente generale. “Mercoledì sera accade una cosa simile, sempre un grande imprenditore contattato da un sedicente funzionario del ministero della difesa, Giovanni Montalbano, che chiedeva il cellulare del padre. Oggi è accaduto altre due volte. Di tutto sono informati magistratura e Carabinieri ma preferisco rendere pubblici i fatti perché nessuno corra il rischio di cadere nella trappola”.