Col trucco dello specchietto rubano orologio Patek Philippe da 70mila euro: ecco come hanno agito

Milano, 29 marzo 2024 – Hanno preso di mira un anziano che aveva al polso un Patek Philippe del valore di 70mila euro e lo hanno rapinato con il trucco dello specchietto. Ancora un furto di orologi di valore a Milano. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Bazzi.

Gli autori dello scippo, due uomini in sella a uno scooter, si sono affiancati alla vettura della vittima e lo specchietto. Un pretesto, evidentemente, per costringere l’uomo a fermarsi e scendere dall’auto per constatare i danni. E a quel punto si è perfezionato il piano: i due uomini si sono fermati accanto al 92enne e, con una mossa fulminea, gli hanno strappato dal polso il prezioso orologio. Quindi si sono dileguati a bordo dello scooter. All'anziano non è rimasto altro che sporgere denuncia agli agenti della Questura, nella speranza che .