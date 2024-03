Preso a calci e pugni e rapinato del Rolex Daytona da 50mila euro a Milano: caccia a tre uomini

Milano, 9 marzo 2024 – Aggredito con calci e pugni e rapinato dell’orologio di lusso a Milano. Nel mirino dei ladri, neanche a dirlo, un Rolex Daytona del valore di 50mila euro che l’uomo aveva al polso. È successo ieri pomeriggio in via Paolo da Cannobio, in pieno centro, dove l’uomo, 59 anni, è stato aggredito dai malviventi.

Secondo quanto raccontato dalla vittima agli agenti della Questura, sono stati in tre, probabilmente nordafricani, a circondarlo, colpirlo a calci e pugni e a strappargli dal polso il prezioso orologio. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale per alcune contusioni riportate a seguito dell’aggressione.

Quello di ieri si aggiunge al lungo elenco di Rolex e orologi di valore rubati a Milano da vere e proprie bande di predoni in trasferta, come quella bloccata nei mesi scorsi dalla polizia.