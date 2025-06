Trezzano, cagnolino cade in un tombino scoperto e scompare nel nulla: “Una scena straziante”. Scoppia la polemica

Trezzano sul Naviglio (Milano), 20 giugno 2025 – I vigili del fuoco e i carabinieri hanno cercato per ore, aprendo tutti i tombini della zona, spingendosi fino al depuratore della rete fognaria, ma del cagnolino non c’era traccia. Giovedì, nel tardo pomeriggio, un cane di piccola taglia è precipitato dentro un tombino scoperto, in via Rimembranze, nei pressi del vecchio cimitero. Era a passeggio con il padrone che ha assistito impotente alla scena, cercandolo poi disperatamente, scoperchiando i tombini nella speranza di trovarlo.

“Una scena straziante”, hanno raccontato i testimoni. Le ricerche sono proseguite per alcune ore ma il cagnolino non è stato ritrovato, probabilmente trascinato dalla corrente dell’acqua che scorre nella rete fognaria, fino al depuratore. Indignazione e condanna da parte dei cittadini: decine i commenti sui social perché “quel tombino era segnalato, andava chiuso, non recintato con un nastro e transenne ma lasciato scoperto. Poteva caderci anche un bambino”.

Il Comune replica: “Quanto accaduto ci amareggia e rattrista. La scopertura del tombino era stata prontamente segnalata dal Comune a Cap Holding – che ha provveduto a coprire il tombino oggi, ndr –: era intervenuta la Pac, società che si occupa della manutenzione del Comune e, in attesa della chiusura, aveva transennato l’area”. Ma per i cittadini si tratta di “un intervento approssimativo che è costato la vita a un povero cane”.