Magenta, sul furgone diretto a Torino 9 cagnolini chiusi nelle scatole. Sequestro e multa da 4mila euro

Magenta (Milano), 17 giugno 2025 – Cagnolini di qualche mese di vita chiusi dentro degli scatoloni. Sono stati trovati da una pattuglia della Polizia stradale durante un controllo sull’autostrada Milano-Torino al confine fra Lombardia e Piemonte. L’operazione risale allo scorso 30 maggio. Il furgone sta viaggiando in direzione di Torino, quando interviene la pattuglia della Stradale. Che, insospettita, intima immediatamente l'alt al furgone con targa straniera. A bordo ci sono cinque persone, con svariati pacchi destinati a stranieri residenti nel capoluogo piemontese.

Scattano i controlli

Durante il controllo, l'attenzione degli agenti veniva attirata da flebili latrati provenienti dall'interno di due scatole che, una volta aperte, rivelavano la presenza di 9 cuccioli di cane di razza maltese e Shih Tzu, tra le 4 e le 10 settimane, trasportati in precarie condizioni igieniche e senza alcun documento sanitario relativo a vaccinazioni e provenienza. Sul posto è intervenuto il Servizio veterinario dell'Asl di Novara, che ha recuperato i cagnolini per portarli poi al canile sanitario di Novara, gestito dall'Ente Nazionale Protezione Animali.

La denuncia

I 9 cuccioli sono stati sequestrati e il conducente del furgone, romeno, denunciato per maltrattamento di animali e traffico illecito. Una multa di oltre 4.130 euro è stata inoltre elevata per trasporto internazionale abusivo e disposto il fermo del veicolo per 3 mesi.