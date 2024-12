Trenord, il 2025 dei pendolari parte in salita: a gennaio modifiche e disagi su numerose linee

Trenord: nuovo anno, solita solfa. Il 2025 del pendolari si aprirà con una serie di disagi e modifiche su numerose linee, in particolare nel nodo di Milano, per lavori di manutenzione in capo a Rete ferroviaria italiana, responsabile dell’infrastruttura.

In particolare, “importanti modifiche alla circolazione dei treni tra le stazioni di Milano porta Garibaldi/Milano Greco Pirelli e Monza” saranno apportare dal 7 gennaio all’1 marzo 2025. Vediamole nel dettaglio, insieme ad altre modifiche precedentemente annunciate sempre per lavori di manutenzione proframmati nel mese di gennaio.

Linea S7

I treni viaggeranno tra Lecco e Monza. Tra Monza e Milano i viaggiatori possono utilizzare i treni delle linee S8, S9 e S11.

Linea S8

Da Milano Porta Garibaldi fino a Monza l’orario di partenza è anticipato di 13 minuti. Da Monza a Lecco riprende l’orario ufficiale senza variazioni;

Da Lecco a Monza nessuna variazione. Da Monza a Milano Porta Garibaldi l’orario viene posticipato di 13 minuti; previste modifiche orario a Sesto S.G. e Milano G. Pirelli;

Treni “S8” 24884 e “RE” 2844 Milano Centrale – Lecco, posticipato di 7 minuti l’orario di arrivo a Lecco;

Treno “RE8” 2842 Milano Centrale – Lecco, modificato l’orario di arrivo/partenza a Monza, Calolziocorte e Lecco. Da Lecco a Sondrio il viaggio prosegue con autobus sostitutivo.

Nelle notti dal 9/10 a 12/13 gennaio 2025, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Lecco Maggianico, alcuni treni subiscono variazioni e le corse saranno in parte effettuate da autobus sostitutivi.

Linea S11

Da Milano Porta Garibaldi fino a Monza l’orario di partenza è anticipato di 8 minuti. Da Monza a Como/Chiasso riprende l’orario ufficiale senza variazioni;

Da Chiasso/Como San Giovanni a Monza nessuna variazione. Da Monza a Milano Porta Garibaldi l’orario viene posticipato di 8 minuti. Previste modifiche orario anche a Sesto S.G. e Milano G. Pirelli;

I treni con origine/destino Como San Giovanni vengono limitati a Milano Porta Garibaldi. I viaggiatori, tra Milano porta Garibaldi e Rho, possono utilizzare i treni delle line “S5” e “S6” che partono ogni 15 minuti dalla stazione sotterranea;

Treni “S11” 25088 e 25089 saranno effettuati con bus sostitutivi per l’intero percorso (dettagli sotto).

Milano Porta Garibaldi-Ponte San Pietro

Da Milano Porta Garibaldi a Monza l’orario di partenza è anticipato di 9 minuti. Da Monza a Ponte San Pietro riprende l’orario ufficiale senza variazioni;

Da Ponte San Pietro a Monza nessuna variazione. Da Monza a Milano Porta Garibaldi l’orario viene posticipato di 9 minuti.

Milano Porta Garibaldi-Chiavenna/Sondrio

Treni 10198, 10300 e 10302, tra Milano porta Garibaldi e Monza, l’orario viene anticipato di 13 minuti;

Treni 10199, 10301 e 10303 l’arrivo a Milano porta Garibaldi viene posticipato di 13 minuti.

Linea S5