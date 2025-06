Cantiere del parcheggio spugna. Posti auto per alleviare i disagi

Prosegue secondo il cronoprogramma e si allarga il cantiere di via Bersaglio a Rho dove Città Metropolitana e Gruppo Cap stanno realizzando uno degli undici parcheggi Spugna finanziati con fondi Pnrr. E intanto, poco distante, aumentano i posti auto nella zona compresa tra il cimitero centrale e la via Ratti per limitare i disagi. Dopo le polemiche delle scorse settimane per l’avvio del cantiere e la chiusura del parcheggio arrivano nuovi stalli per le auto.

Lunedì sono iniziati i lavori nell’area a destra del cantiere, per chi proviene da via Redipuglia. È prevista la demolizione dei cordoli e delle aiuole per ampliare l’area di sosta e renderla drenante. Rimane aperto il passaggio che porta verso via Ratti e qui non è stato tagliato nessun posto auto. "Lungo la via Redipuglia sono stati messi a disposizione già nei giorni scorsi posti auto delimitati da strisce gialle, sono 52 e diventeranno 70 quando riaprirà il primo tratto di cantiere più vicino a corso Europa al momento chiuso al traffico", fa sapere l’amministrazione comunale. E in risposta a quanti puntano il dito contro la carenza di parcheggi, aggiunge, "la maggior parte degli stalli non risulta utilizzato, il che fa pensare che i posti possano essere sufficienti a soddisfare la richiesta di parcheggi in quella zona". Anche nel primo tratto di via Redipuglia che verrà riaperto saranno delimitati 20 posti auto, sempre con strisce gialle. Obiettivo è terminare l’intero parcheggio Spugna a settembre. Il progetto prevede anche nuove piantumazioni, la sistemazione dei camminamenti laterali e la pavimentazione sarà in autobloccante drenante come altri parcheggi Spugna. In futuro sarà sistemata anche l’area di sosta che si trova sulla parte destra del cimitero e la tinteggiatura del muro di cinta del cimitero, ora ricoperto da scritte e graffiti. Ma non solo, al termine dei cantieri Spugna ci saranno un centinaio di posti aggiuntivi rispetto a quelli presenti prima dell’avvio dei lavori.

In città le aree spugna individuate sono il parcheggio di via Aldo Moro, due in via Moscova, via Cardinal Ferrari - via Conciliazione, via Montenevoso, vicolo Secchi 7, via Redipuglia, corso Europa - via Bersaglio, via Labriola. Per informare cittadini e non solo sulle novità il Comune ha realizzato anche una mappa dei parcheggi sia gratuiti che a pagamento precisando che quelli comunali, tutti i giovedì sera, in occasione dei Giovedì Summer Fest, a partire dalle ore 19 sono gratuiti.

Roberta Rampini