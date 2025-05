Ragazzo di 13 anni accoltellato a Milano, fermato un 27enne per tentato omicidio. Lo incastra un taglio sulla mano destra

Milano – I carabinieri della compagnia di Milano Duomo hanno localizzato e identificato a Pozzuolo Martesana il presunto autore dell'accoltellamento ai danni di un 13enne egiziano e del suo cane – rimasto ucciso – avvenuto ieri pomeriggio in via Vittorio Veneto a Milano.

Viale Vittorio Veneto la chiazza di sangue all’altezza del civico 16, a due passi dall’incrocio con via Tadino

Si tratta di un 27enne cubano, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. Secondo la testimonianza di un amico della vittima, il 19enne che lo ha portato in macchina in ospedale, il 27enne avrebbe aggredito e ferito con un coltello nel corso di una lite per una cessione di stupefacenti. Il sospettato presentava una ferita da taglio alla mano destra, compatibile con l'aggressione.

I rilievi scientifici dei carabinieri sull'auto macchiata di sangue

Inoltre è stato trovato e sequestrato un coltello con lama di circa 20 centimetri nascosto in un campo in via Aldo Merigli a Pozzuolo Martesana. L'uomo ha anche consegnato i vestiti indossati durante il fatto, prima di essere portato a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.