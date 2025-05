Gioia, unione e lavoro di squadra. L’orgoglio di essere infermiere

Un contest fotografico per raccontare il lavoro degli infermieri. Lo ha lanciato l’Asst Nord Milano, che l’altra mattina, proprio in occasione della Giornata internazionale dedicata a questa figura professionale, ha organizzato una lectio magistralis con interventi ad alto valore scientifico: dall’evoluzione dei bisogni di salute alle sfide della riforma territoriale, dal futuro dell’assistenza domiciliare alla sanità digitale e alle implicazioni etiche.

Un evento che si è concluso proprio con la premiazione da parte del direttore generale degli infermieri vincitori del concorso "Io sono infermiere e lo racconto con una immagine". Al primo posto si è classificata Alessia Oriani con lo scatto “Ogni passo è cura“.

"Nella foto siamo io e un paziente, ritratti di spalle in corridoio. Volevo rappresentare vicinanza, presenza e accompagnamento. Camminare accanto al paziente mostra in modo figurato il percorso di presa in carico e la metafora del nostro lavoro – spiega l’infermiera –. Ogni ogni singolo atto e intervento infermieristico, dal più semplice al più complesso, è parte integrante del processo di cura. È gesto tecnico, relazione, empatia, umanità e appoccio multidisciplinare. Una cura a 360 gradi che non guarda solo la malattia ma la persona nel suo essere, nel suo insieme. Volevo rappresentare il nostro esserci, passo dopo passo".

Al secondo posto a pari merito gli infermieri del blocco operatorio e Giovanna Pentassuglia. I primi hanno immortalato la mano di un collega su quella di un paziente ricoverato, steso a letto. "Un’immagine nata dall’osservazione rispettosa e silenziosa, che comunica il lavoro importante che gli infermieri compiono ogni giorno", sottolinea la coordinatrice Lucia Masia. "Un abbraccio sincero che solleva dalle fatiche di tutti i giorni", è invece lo scatto di Pentassuglia. "Essere infermiere significa gioia, unione e lavoro di squadra".

"I nostri complimenti a tutti i partecipanti per le toccanti e creative immagini che man mano condivideremo sui nostri canali – conclude il direttore generale Tommaso Russo –. E un grazie a tutti i nostri infermieri perché ogni giorno accolgono, assistono, supportano, curano i nostri pazienti".

