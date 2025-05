12:54

Polizia in assetto

I primi manifestanti si sono presentati davanti al Castello Sforzesco alle 14.30 di sabato 17 maggio 2025, urlando "Free Palestine" dietro lo striscione "Make Europe Antifa Again". Gli organizzatori hanno indicato via social proprio largo Cairoli come il punto di partenza del corteo contro il Remigration Summit, il convegno di suprematisti bianchi che si è tenuto in mattinata al Teatro Condominio di Gallarate.

La manifestazione non è stata preavvisata, e di conseguenza non si sa di preciso quante persone si presenteranno né che percorso intendano fare. Le previsioni della vigilia parlano di un migliaio di presenze, con antagonisti in arrivo anche da Grecia e Francia. Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura: l'area attorno alla stazione Cadorna è stata interamente transennata, con camionette della polizia agli angoli e vigili a chiudere il traffico già da via Paleocapa e in piazza Giovine Italia.

Transenne e forze dell'ordine schierate in città

A metà di via Boccaccio ci sono i blindati delle forze dell'ordine di traverso a chiudere la strada, con le grate a formare una barriera invalicabile. Stesso spiegamento di forze in via Leopardi, all'altezza dell'uscita laterale dello scalo ferroviario. Nella zona c'è un obiettivo storicamente sensibile: il Palazzo delle Stelline, sede anche della rappresentanza diplomatica in Italia della Commissione europea e di un ufficio distaccato del Parlamento Europeo