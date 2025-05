Urge miracolo a Milano. Un biglietto speciale per un ragazzo speciale che vuole realizzare un sogno: vedere la sua Inter giocarsi la finale di Champion alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain il 31 maggio. Nicolò Denti è un tifoso interista di 29 anni di Bellano, delizioso paese in riva al lago di Lecco, affetto da distrofia muscolare di Duchenne che lo tiene inchiodato da sempre su una sedia a rotelle. Lui vive per Lautaro & C. Ovviamente ha fatto domanda accredito ma è stata rifiutata perché ci sono troppe richieste e pochi i posti disponibili. Ieri gli è arrivata la risposta che temeva: “La sua richiesta di accredito non è stata selezionata dal nostro sistema automatico”. Ad aggiungere amarezza all’amarezza questa è la quinta volta di fila che Nicolò riceve un rifiuto. E allora serve un miracolo di quelli che solo Milano, indipendentemente dal tifo calcistico, può realizzare: il biglietto che porti Nicolò in Germania a tifare per l’Inter nella partita della (anche sua) vita.