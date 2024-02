I trattori sfilano in città: la protesta degli agricoltori blocca il traffico

Milano – La protesta dei trattori arriva di nuovo in città. Un gruppo di mezzi agricoli si è staccato nella tarda mattinata di oggi lunedì 5 febbraio dal presidio di Melegnano ed entrato a Milano sfilando dal sud verso il Pirellone.

La carovana composta da una decina di trattori ha attraversato la circonvallazione dalla parte est della città. Scortati da alcuni mezzi della polizia, hanno sfilato da piazzale Lodi fino a viale Abruzzi, per poi girare in via Piccinini e via Pergolesi e arrivare infine in piazza Duca d’Aosta. Inevitabili, anche se limitati al momento del passaggio dei mezzi, i disagi per il traffico.

I trattori hanno poi parcheggiato in piazza Duca d’Aosta con striscioni come “L'agricoltura è vita, rispettala”, “State distruggendo il nostro futuro” e “Lollobrigida dove sei?”, rivolto al ministro ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Meloni Francesco Lollobrigida.

La marcia dei trattori sulla via Emilia (Foto Andrea Canali)

Sulla protesta degli agricoltori è intervenuto il presidente della Lombardia Attilio Fontana: “La Lombardia – ha detto – è e sarà sempre al fianco degli agricoltori. Siamo consapevoli che alcune norme europee vanno contro di loro, ma noi sosteniamo da sempre la nostra agricoltura. Che è un'agricoltura di grande qualità, unica nel suo genere e che quindi ha bisogno di un ulteriore vicinanza. È chiaro che ci sono situazioni di tensioni, di drammi che si svolgono in altre parti del mondo che sono sicuramente molto difficili e preoccupanti. E più la situazione si protrarrà e più potranno esserci delle difficoltà. Ma io sono convinto che i lombardi le affronteranno con la stessa determinazione di sempre”.

Milano, la protesta agricoltori con mucca e vitellino in piazza Del Duomo (Foto Andrea Fasani)

Ieri domenica 4 febbraio, la protesta degli agricoltori era arrivata anche in piazza Duomo. Un gruppo di manifestanti ha infatti portato in pieno centro una mucca e il suo vitellino ed eseguito una mungitura simbolica in Galleria Vittorio Emanuele.