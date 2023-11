Milano, tifosi del Paris Saint-Germain invadono piazza Duomo. Allarme per 100 francesi senza biglietto

Milano, 7 novembre 2023 – Lo striscione rossoblu con la scritta "Paris" ai piedi del Duomo. Concentrazione di ultrà del Paris Saint-Germain nel cuore di Milano, questo pomeriggio, prima di partire alla volta dello stadio San Siro dove stasera si disputerà la partita di Champions League Milan-PSG.

I tifosi del Paris Saint Germain in piazza Duomo

Più di un migliaio i tifosi radunati in piazza, che hanno acceso fumogeni e intonato cori. Non ci sono state tensioni. A monitorarli, le forze dell'ordine che già da lunedì sono impegnate in un servizio di controllo straordinario in vista del match e che questa notte sono intervenute in zona Navigli dopo l'assalto degli ultrà milanisti terminato con l’accoltellamento di un tifoso francese.

Verso San Siro

Ora i gruppi hanno raggiunto la metropolitana. Secondo le intenzioni arriveranno in piazzale Lotto per poi raggiungere il Meazza a piedi da viale Caprilli. Dodici pullman invece approderanno direttamente allo stadio. Per il match sono previsti oltre 4.300 tifosi ospiti, tra cui un migliaio di ultrà. In più, si stima che in città ci siano oltre un centinaio di sostenitori senza biglietto (dei 73 francesi identificati questa notte dalla polizia, tutti erano senza ticket).

Le forze dell'ordine hanno individuato e stanno tenendo sotto stretto monitoraggio, in zona Porta Romana, ben lontana dallo stadio, un gruppo di tifosi francesi, quantificabili in circa 100 persone, giunti in questo centro privi di biglietto, al fine di impedire che possano muoversi in maniera incontrollata.

Il Questore di Milano, inoltre, ha emesso un Daspo della durata di tre anni nei confronti del tifoso francese arrestato la notte scorsa dalla Polizia di Stato in occasione dei disordini in zona Navigli. Al provvedimento, che ha validità su tutto il territorio comunitario europeo, si aggiunge il Daspo “Willy” della durata di un anno per il quale gli viene interdetto l’accesso ai locali pubblici della provincia di Milano. Infine, le forze dell'ordine hanno individuato e stanno tenendo sotto stretto monitoraggio, in zona Porta Romana, ben lontana dallo stadio, un gruppo di tifosi francesi, quantificabili in circa 100 persone, giunti in questo centro privi di biglietto, al fine di impedire che possano muoversi in maniera incontrollata.